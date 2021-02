Champions, Lazio-Bayern 1-4 in andata ottavi di finale (Di martedì 23 febbraio 2021) Lazio travolta dal Bayern Monaco, che vince 4-1 all’Olimpico nell’andata degli ottavi di finale di Champions League e ipoteca la qualificazione ai quarti. I tedeschi, campioni d’Europa in carica, sbloccano il risultato al 9? con Lewandowski, che punisce l’errore di Musacchio. Musiala raddoppia al 24?, Sané cala il tris al 42? e chiude la pratica prima del 45?. Il Bayern cala il poker al 47? con l’autorete di Acerbis. La Lazio, che nel primo tempo sul risultato di 0-1 reclama a ragione un rigore su Milinkovic-Savic, salva l’onore con il gol di Correa, a segno al 49?. Troppo poco, però, per considerare ancora aperta la sfida per la qualificazione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 febbraio 2021)travolta dalMonaco, che vince 4-1 all’Olimpico nell’deglididiLeague e ipoteca la qualificazione ai quarti. I tedeschi, campioni d’Europa in carica, sbloccano il risultato al 9? con Lewandowski, che punisce l’errore di Musacchio. Musiala raddoppia al 24?, Sané cala il tris al 42? e chiude la pratica prima del 45?. Ilcala il poker al 47? con l’autorete di Acerbis. La, che nel primo tempo sul risultato di 0-1 reclama a ragione un rigore su Milinkovic-Savic, salva l’onore con il gol di Correa, a segno al 49?. Troppo poco, però, per considerare ancora aperta la sfida per la qualificazione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

SkySport : LAZIO-BAYERN MONACO 1-4 Risultato finale ? ? #Lewandowski (9') ? #Musiala (24') ? #Sane (42') ? aut. #Acerbi (47')… - OptaPaolo : 3 - Per la prima volta la Lazio ha subito tre reti nel primo tempo di una partita interna di Champions League. Shock. #UCL #LazioBayern - GoalItalia : Con il goal alla Lazio, #Lewandowski è diventato il terzo miglior marcatore nella storia della Champions ??… - AngoloNews2018 : Andata ottavi Champions League, troppo Bayern per la Lazio di Inzaghi - filadelfo72 : Andata ottavi Champions League, troppo Bayern per la Lazio di Inzaghi -