Caos Gresini | i giornali annunciano la sua morte e arriva poi la smentita del figlio

Leggi su 361magazine

(Di martedì 23 febbraio 2021) Rimangono comunque gravissime le condizioni dell’ex pilota Dal 27 dicembre Fausto, general manager dell’omonimo team da lui gestito,Team, si trova ricoverato all’Ospedale Maggiore di Bologna, causa Covid. Nel weekend dopo quasi due mesi c’è stato un ulteriore peggioramento che ha costretto i medici a cambiare terapie per tenere in vita l’ex pilota, messo alle strette dalla polmonite interstiziale. Nella tarda serata di ieri, 22 febbraio, si era diffusa la triste notizia della sua dipartita. Erano comparsi pezzi, coccodrilli (in gergostico l’articolo pronto quando qualcuno viene a mancare) e notizie che parlavano di comefosse venuto a mancare a soli 60 anni (compiuti a gennaio). Peccato che la news non fosse vera come ha prontamente smentito sulla pagina Facebook il ...