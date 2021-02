Boxe | Canelo – Yildirim nel segno dell’integrazione

(Di martedì 23 febbraio 2021) Sabato 27 febbraio il campione dei pesi medi Saul “” Alvarez del World Boxing Council del Messico, difenderà la sua cintura verde e oro contro lo sfidante obbligatorio Avnidella Turchia. Questa lotta coincide con la missione di Papa Francesco, il cui storico viaggio in Iraq il 5 marzo sarà il primo in assoluto di un Pontefice. L’evento dicelebrerà l’impegno del World Boxing Council per BoxVal, parte integrante delle Scholas Occurentes, una fondazione non religiosa di Sua Santità, che incoraggia e promuove la pace nel mondo, soprattutto tra i giovani. Scholas ha designatovs“Fight for Peace” come un tributo all’inclusione e ai continui sforzi per costruire ponti e promuovere la pace nel mondo. BoxVal (Boxing with Values) è il programma ...

Data, orario e come vedere in tv e streaming l'incontro tra Canelo Alvarez e Avni Yildirim per il titolo mondiale dei Supermedi: torna la grande boxe su Dazn ...