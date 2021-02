Addio a Fausto Gresini battuto dal Covid. La sua vita per le moto

matteosalvinimi : Un commosso addio a Fausto #Gresini, campione del mondo, grande romagnolo, simbolo di un’Italia bella e vincente. A… - RaiSport : Addio a Fausto #Gresini, aveva 60 anni Lo ha annunciato il team, l'ex pilota si è spento a Bologna per le complicaz… - fanpage : Fausto Gresini ha perso la sua battaglia contro il Covid. La notizia è stata diffusa dal suo team e confermata dall… - dukana2 : RT @dukana2: Fausto #Gresini, morto a 60 anni ??l'ex pilota colpito dal #Covid19??#TornateLiberi con #Zangrillo #Bassetti #Sbarbi...ecc....… - dukana2 : Fausto #Gresini, morto a 60 anni ??l'ex pilota colpito dal #Covid19??#TornateLiberi con #Zangrillo #Bassetti… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Fausto

Riposa in pace', si legge nel messaggio d'. Nato il 23 gennaio 1961 a Imola, Gresini esordì nel motomondiale partecipando al Gp delle Nazioni nel 1982 , che però non concluse a causa di ...Gresini non ce l'ha fatta. L'ex pilota, due volte iridato, e manager dell'omonimo team è morto a 60 anni all'ospedale Maggiore di Bologna per le complicazioni legate all'infezione da Covid - 19.IMOLA - "La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere. Dopo praticamente due mesi di lotta al Covid, Fausto Gresini ci lascia con 60 anni appena compiuti". Lo scrive il ...Non c’è un modo di andarsene senza lasciarsi alle spalle un immenso dolore. E per Fausto, che aveva appena compiuto i sessant’anni, non c’è stato il conforto della famiglia, poiché l’accesso ...