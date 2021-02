“17 Dark Edition”, svelata la tracklist del nuovo album di Emis Killa e Jake La Furia (Di martedì 23 febbraio 2021) svelata la tracklist di “17 Dark Edition”, il repack dell’album di Emis Killa e Jake La Furia per Sony Music che ha inaugurato la collaborazione insieme dei due artisti. Oltre alle 17 tracce presenti nel disco, si aggiungeranno cinque brani inediti con i featuring di Geolier, Ernia e Rkomi, e due remix che vedono la partecipazione di Speranza e Not Good & Inamos. Dopo oltre 15 anni di carriera alle spalle che hanno segnato la storia dell’hip hop italiano, con “17” Emis Killa e Jake La Furia, legati da uno stretto e sincero rapporto di amicizia, si sono uniti in un progetto discografico volto a celebrare la scuola che ha reso il rap il genere più ascoltato e di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 febbraio 2021)ladi “17”, il repack dell’diLaper Sony Music che ha inaugurato la collaborazione insieme dei due artisti. Oltre alle 17 tracce presenti nel disco, si aggiungeranno cinque brani inediti con i featuring di Geolier, Ernia e Rkomi, e due remix che vedono la partecipazione di Speranza e Not Good & Inamos. Dopo oltre 15 anni di carriera alle spalle che hanno segnato la storia dell’hip hop italiano, con “17”La, legati da uno stretto e sincero rapporto di amicizia, si sono uniti in un progetto discografico volto a celebrare la scuola che ha reso il rap il genere più ascoltato e di ...

Diregiovani : #EmisKilla su Instagram annuncia insieme a #JakeLaFuria i featuring inediti di #17DarkEdition, il repack del disco… - SMSNEWSOFFICIAL : Svelata la tracklist di “17 Dark Edition”, il repack dell’album di Emis Killa e Jake La Furia - CrsToys : EL CABALLERO OSCURO ESTATUA 1/10 DELUXE ART SCALE BATMAN 31 CM. - catrashand : RT @adorasrighthand: adora adora, glow in the dark edition - adorasrighthand : adora adora, glow in the dark edition -