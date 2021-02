Zona arancione Covid e lockdown? No, grazie, tutti a spasso: folla in spiaggia e movida al porto (Di lunedì 22 febbraio 2021) ANCONA - Più che una domenica da epidemia al galoppo e avvisaglie di quella Zona arancione che poi sarà annunciata in serata dal governatore Acquaroli per 20 comuni della provincia di Ancona - che ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 22 febbraio 2021) ANCONA - Più che una domenica da epidemia al galoppo e avvisaglie di quellache poi sarà annunciata in serata dal governatore Acquaroli per 20 comuni della provincia di Ancona - che ...

