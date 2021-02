Violet Gibson | la donna irlandese che sparò a Mussolini

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Consiglio Comunale di Dublino decide di dedicare una targa a, lache tentò di uccidereera unapoliticamente schierata contro il Fascismo. E’ stata la responsabile di uno dei 4 attentati a Benito, mentre il dittatore veniva acclamato dalla folla all’uscita dal Campidoglio dopo aver augurato un convegno di chirurgia. I tre colpi di arma da fuoco furono sparati dallamentre avanzava tra la folla. Il colpo ferì molto lievementeal naso, che pare avesse tirato proprio in quel momento il capo indietro irrigidendosi per effettuare il noto saluto romano. Quando le persone si accorsero di ciò che stava avvenendo ...

Tradotto da Marzio Petrolo per i tipi della Leg (336 pg, 22 euro), in brossura, il libro cerca di ricostruire la vita di Violet Gibson e di "rendere giustizia a una donna gentile, caduta nell'oblio, ...