Vaccini, a chi è guarito una sola dose e non prima di sei mesi (Di martedì 23 febbraio 2021) Pronta la circolare del ministero della Salute per rivedere il piano delle somministrazioni. Una direttiva che interessa già 2,3 milioni di italiani risultati positivi al Covid. E niente richiamo per chi si contagia dopo la prima iniezione

