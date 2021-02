Smog | livello arancione | stop ai diesel Euro 5

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Da domani 23 febbraio, le misure di limitazioni del traffico passeranno alarancio. La concentrazione di PM10 nell’aria in città ha infatti superato i 50 microgrammi al metro cubo per più di quattro giorni consecutivi. Alle limitazioni permanenti già in vigore, per il traporto persone si aggiungeranno dalle ore 8 alle 19 (tutti i giorni, festivi compresi) i blocchi sui veicolifino a5 e sui veicoli benzina fino a1. Per il trasporto merci (categorie N1, N2, N3) scatterà invece il divieto di circolazione dei veicoli3 e4 dalle ore 8 alle 19 (nei giorni festivi dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19). Giovedì prossimo i nuovi rilevamenti curati da Arpa Piemonte ci diranno se le limitazioni temporanee proseguiranno o ...