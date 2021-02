“Sfrattati dagli orti comunali | senza darci alternative”; il Comune | “Sono le regole”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un pensionato bergamasco che da lunedì 22 febbraio non avrà più il suo orto urbano alla Celadina: “Ilci ha avvertito di essere sotto sfratto, in un periodo tanto difficile per noi ultrasettantenni”. Ecco la lettera del pensionato e la risposta deldi Bergamo. Gentile Redazione. Gentili Amministratori.un ormai ex assegnatario di orto comunale che in data 4/2/2021, come altri assegnatari, ha ricevuto tramite lettera la comunicazione che intima con soli 18 giorni di anticipo la riconsegna delle chiavi e il rilascio dell’orto per avvenuta cessazione della concessione dello stesso,che ancora ci sia una nuova graduatoria definitiva. Unica alternativa, come indicato nella comunicazione, lo sgombero coatto. L’amministrazione, per mano del responsabile del ...