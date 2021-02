Roma, mezzi di trasporto e assembramenti: un fallimento per la Capitale (VIDEO) (Di lunedì 22 febbraio 2021) E’ lunedì mattina, i cittadini di Roma escono di casa per recarsi a scuola o a lavoro ma qualcosa come sempre non funziona. In corso vi è un’emergenza sanitaria eppure i mezzi della Capitale sembrano favorire gli assembramenti, anziché disperderli. L’ultima segnalazione riguarda Termini: punto di snodo delle metro, dei treni; una stazione che vede muoversi un migliaio di persone al giorno ma che, nelle ore di ‘punta’, è costantemente sovraffollata. Tutte le restrizioni, i Dpcm e i divieti diventano inutili nel momento in cui un cittadino ha necessità di prendere un mezzo di trasporto. I Romani e i pendolari sono stanchi e arrabbiati: stanchi di trovarsi la medesima scena ogni giorno e arrabbiati perché purtroppo costretti a vivere nella paura di contrarre il virus, semplicemente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 febbraio 2021) E’ lunedì mattina, i cittadini diescono di casa per recarsi a scuola o a lavoro ma qualcosa come sempre non funziona. In corso vi è un’emergenza sanitaria eppure idellasembrano favorire gli, anziché disperderli. L’ultima segnalazione riguarda Termini: punto di snodo delle metro, dei treni; una stazione che vede muoversi un migliaio di persone al giorno ma che, nelle ore di ‘punta’, è costantemente sovraffollata. Tutte le restrizioni, i Dpcm e i divieti diventano inutili nel momento in cui un cittadino ha necessità di prendere un mezzo di. Ini e i pendolari sono stanchi e arrabbiati: stanchi di trovarsi la medesima scena ogni giorno e arrabbiati perché purtroppo costretti a vivere nella paura di contrarre il virus, semplicemente ...

GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Roma, mezzi di trasporto e assembramenti: un fallimento per la Capitale (VIDEO) - CorriereCitta : Roma, mezzi di trasporto e assembramenti: un fallimento per la Capitale (VIDEO) - maricadale18 : Per una corretta informazione però spiegateci come è’ possibile assembrarsi sui mezzi pubblici (vedo tweet raccapri… - augustociardi75 : @Andrea51387457 @JBP_OfficialTW @Pasqual27977769 @Fabius40884986 @massimozampini vai da Ancelotti come fece il Napo… - Andrea51387457 : @augustociardi75 @JBP_OfficialTW @Pasqual27977769 @Fabius40884986 @massimozampini Poi ti dico l ultima cosa a che s… -