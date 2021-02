Ristoratori, la protesta a Montecitorio è a oltranza: “Montiamo le tende. Vogliamo risposte” (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Noi chiediamo lo sblocco dei ristori – racconta Fabio Sanna che continua – le nostre imprese sono vicine al fallimento. Chiediamo lo sblocco dei colori; L’arancione è inutile, o rossi e tutti a casa o gialli e tutti aperti a pranzo e cena. In questo modo la situazione non può andare avanti, bisogna intervenire subito. Non ci muoveremo da piazza Montecitorio fino a che non si sbloccheranno queste cose”. protesta a oltranza in piazza Montecitorio per i Ristoratori italiani. Gli imprenditori, da Nord a Sud, qualcuno con i mezzi propri altri con i pullman, hanno raggiunto piazza Montecitorio a Roma per partecipare alla manifestazione rilanciata sui social sotto l’hashtag #draghiarriviamo e promossa da TNI-Tutela Nazionale Imprese-Ristoratori Toscana, l’associazione che ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Noi chiediamo lo sblocco dei ristori – racconta Fabio Sanna che continua – le nostre imprese sono vicine al fallimento. Chiediamo lo sblocco dei colori; L’arancione è inutile, o rossi e tutti a casa o gialli e tutti aperti a pranzo e cena. In questo modo la situazione non può andare avanti, bisogna intervenire subito. Non ci muoveremo da piazzafino a che non si sbloccheranno queste cose”.in piazzaper iitaliani. Gli imprenditori, da Nord a Sud, qualcuno con i mezzi propri altri con i pullman, hanno raggiunto piazzaa Roma per partecipare alla manifestazione rilanciata sui social sotto l’hashtag #draghiarriviamo e promossa da TNI-Tutela Nazionale Imprese-Toscana, l’associazione che ...

matteosalvinimi : In piazza a Roma con i ristoratori, le aperture serali rappresentano una richiesta di BUONSENSO, condivisa anche da… - Corriere : Applauso ai carabinieri durante la protesta dei ristoratori. E i militari si tolgono il... - Roberto28055437 : RT @ChiodiDonatella: @MATTEOSALVINI IN #PIAZZA: 'IN #ZONAGIALLA I #RISTORANTI A #CENA LI APRO DOMANI' C'è chi dice: 'Ma non ha fatto ancor… - 2014Monaco : RT @ChiodiDonatella: @MATTEOSALVINI IN #PIAZZA: 'IN #ZONAGIALLA I #RISTORANTI A #CENA LI APRO DOMANI' C'è chi dice: 'Ma non ha fatto ancor… - Gianmar26145917 : RT @ChiodiDonatella: @MATTEOSALVINI IN #PIAZZA: 'IN #ZONAGIALLA I #RISTORANTI A #CENA LI APRO DOMANI' C'è chi dice: 'Ma non ha fatto ancor… -