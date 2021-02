Passo Rolle invaso da una valanga di neve: circolazione sospesa (Di lunedì 22 febbraio 2021) Verso la mezzanotte in Trentino-Alto Adige un’enorme valanga ha invaso la strada statale 50 del Grappa e il Passo Rolle, che è stato chiuso per la messa in sicurezza dell’area. (Twitter)La strada per il Passo Rolle, il valico alpino in provincia di Trento, è stata chiusa nella notte a causa di una massiccia valanga di neve e ghiaccio caduta dalla montagna sopra San Martino di Castrozza. L’enorme fronte nevoso ha completamente invaso la strada statale 50 del Grappa e del Passo causando enormi disagi alla circolazione, dato che l’area dovrà adesso restare chiusa fino alla pulizia e alla messa in sicurezza. La valanga si è estende per un centinaio di metri ed è alta oltre ... Leggi su ck12 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Verso la mezzanotte in Trentino-Alto Adige un’enormehala strada statale 50 del Grappa e il, che è stato chiuso per la messa in sicurezza dell’area. (Twitter)La strada per il, il valico alpino in provincia di Trento, è stata chiusa nella notte a causa di una massicciadie ghiaccio caduta dalla montagna sopra San Martino di Castrozza. L’enorme fronte nevoso ha completamentela strada statale 50 del Grappa e delcausando enormi disagi alla, dato che l’area dovrà adesso restare chiusa fino alla pulizia e alla messa in sicurezza. Lasi è estende per un centinaio di metri ed è alta oltre ...

