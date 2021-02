Ostia, in fiamme il rimessaggio di uno stabilimento balneare (Di lunedì 22 febbraio 2021) Questa mattina, attorno alle 7 del mattino è scoppiato un incendio all’altezza del lungomare Amerigo Vespucci ad Ostia. Ad andare a fuoco, nello specifico, è stato un locale adibito a rimessaggio appartenente allo stabilimento balneare L’Oasi. Il locale in fiamme è in uso dall’associazione dilettantistica per surfisti. Fortunatamente però lo stabilimento non ha subito troppi danni. Sul posto i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme ed i Carabinieri di Ostia per capire cosa sia successo e ricostruire le dinamiche dell’incendio. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 febbraio 2021) Questa mattina, attorno alle 7 del mattino è scoppiato un incendio all’altezza del lungomare Amerigo Vespucci ad. Ad andare a fuoco, nello specifico, è stato un locale adibito aappartenente alloL’Oasi. Il locale inè in uso dall’associazione dilettantistica per surfisti. Fortunatamente però lonon ha subito troppi danni. Sul posto i Vigili del Fuoco per spegnere leed i Carabinieri diper capire cosa sia successo e ricostruire le dinamiche dell’incendio. su Il Corriere della Città.

