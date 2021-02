Oppo X 2021 | ecco le prime immagini dello smartphone con schermo arrotolabile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 febbraio 2021)ha mostrato ufficialmente i primi prototipi dell’, unoche, se si dà fiducia al nome, potrebbe arrivare in commercio entro la fine di quest’anno. Il punto chiave, l’unico di cui valga la pena parlare, è il meccanismo di apertura. L’nasconde infatti unoflessibile e un meccanismo particolare grazie al quale lopuò passare da 6,7 a 7,4 pollici. Il passaggio si attiva agendo sul pulsante di accensione. Ci sono due modi: o un doppio click, oppure uno sfioramento, verso l’alto per aprire il telefono e verso il basso per chiuderlo. Quando si apre, l’dà una sensazione davvero incredibile. Sì perché losi apre in larghezza e si ...