Napoli, la cessione di Zapata è stato uno dei peggiori errori della Società (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’edizione odierna di Repubblica si sofferma su Duvan Zapata, in particolare sulla sua cessione da parte del Napoli. Il quotidiano La Repubblica parla dell’attaccante dell’Atalanta … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’edizione odierna di Repubblica si sofferma su Duvan, in particolare sulla suada parte del. Il quotidiano La Repubblica parla dell’attaccante dell’Atalanta … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

CalcioNapoli24 : - partenopeico : Cosa vuol dire? Per me vuol dire che la priorità della famiglia De Laurentiis è la scalata del Bari in serie A. Da… - marcellocorbo : Se leggerò '... ridimensionamento, rivoluzione area tecnica, giovani, identità tattica e magari ... cessione societ… - ForNapoliSempre : @ToniAzzurri Ancelotti é un ottimo allenatore se messo nella condizione di allenare ottimi giocatori, a Napoli era… - SeEarn : LOBOTKA-NAPOLI, SARÀ ADDIO: LO SLOVACCO VIA AL TERMINE DELLA STAGIONE #Lobotka #Napoli #addio #cessione #fine… -