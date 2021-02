Marte | Ingenuity chiama Terra

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Il piccolo drone marziano, che ha viaggiato per 203 giorni e 472 milioni di chilometri attaccato alla pancia di Perseverance, ha comunicato con il Centro Missione per la prima volta.

giucav79 : Sul drone Ingenuity della NASA arrivato su Marte ci sono Linux e uno Snapdragon 801 - - helpdesk71 : RT @helpdesk71: Ingenuity, l'elicottero che volerà su Marte - ilsoftware : Sul drone Ingenuity della NASA arrivato su Marte ci sono Linux e uno Snapdragon 801 - LiguriaNotizie : Ingenuity, il primo elicottero che volerà su Marte - Qualcomm_IT : #Snapdragon è arrivato su Marte! Siamo orgogliosi che #Qualcomm stia giocando un ruolo nel primo tentativo dell'uma… -

Il primo video proveniente da Perseverance sarà realtà il prossimo 22 febbraio, la NASA ha in programma un evento live durante il quale ci aggiornerà con tantissime novità