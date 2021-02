Marea nera minaccia le spiagge di Israele "Un disastro ecologico" (Di lunedì 22 febbraio 2021) 1 Una Marea nera, sospinta con forza da onde elevate, ha raggiunto negli ultimi giorni le coste mediterranee di Israele causando quello che secondo la stampa è il peggiore disastro ecologico degli ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) 1 Una, sospinta con forza da onde elevate, ha raggiunto negli ultimi giorni le coste mediterranee dicausando quello che secondo la stampa è il peggioredegli ...

Marea nera sulle coste mediterranee di Israele - The Medi Telegraph - News dall'Italia e dal mondo

Marea nera sulle coste mediterranee di Israele Nell'area erano presenti almeno una decina di petroliere e la responsabile non è stata ancora identificata. La vicenda, come era inevitabile, ha riaperto un conflitto permanente fra ambientalisti e go ...

