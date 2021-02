Lucera | donato al ' Lastaria' un videolaringoscopio dal Club Unesco di Alberona

(Di lunedì 22 febbraio 2021)- Il 'per l'' dihaal presidio ospedaliero '' diun'King Vision' per bambini e adulti, dotato di lame, del valore oltre duemila ...

... a Foschino e Fasanella, allo studio hanno partecipato anche i medici Viviana Manzulli, Giulia Scioscia, Giulio Giganti, Maria Rosaria Capobianchi,Lacedonia, Lorenzo Pace, Dora Cipolletta, ...L'ospedale diha avuto in dono un lavaendoscopio, un macchinario utile per la diagnosi dei tumori al colon, stomaco, esofago e duodeno , dalle famiglie Fantini, Grasso e Cavalli della città e dal Comitato '...Il “Club per l’Unesco” di Alberona dona al presidio ospedaliero “Lastaria” di Lucera un videolaringoscopio, in segno di gratitudine da parte dei cittadini dei Monti Dauni Il “Club per l’Unesco” di Alb ...Non si ferma la gara di solidarietà verso il presidio ospedaliero "Francesco Lastaria" di Lucera da parte, anche di semplici cittadini. Questa volta un avvocato ha donato 500 mascherine al nosocomio l ...