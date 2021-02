L’identità politica di «uno nessuno e centomila» (Di martedì 23 febbraio 2021) C’è ancora un «soggetto» pensabile prima delle posizioni che lo costituiscono nel mondo? L’affermazione di Foucault che «il nostro io è differenza di maschere» era l’amara constatazione che siamo tutti ipocriti e bugiardi o il tentativo di chiarire che solo l’altro, alla fine, riconoscerà chi siamo, confrontando le parti impersonate nel tempo? IL LIBRO di Claudio Paolucci Persona. Soggettività nel linguaggio e semiotica dell’enunciazione (Bompiani, collana Campo aperto, pp. 400, euro 25) tratta il problema politico degli uno, nessuno e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 23 febbraio 2021) C’è ancora un «soggetto» pensabile prima delle posizioni che lo costituiscono nel mondo? L’affermazione di Foucault che «il nostro io è differenza di maschere» era l’amara constatazione che siamo tutti ipocriti e bugiardi o il tentativo di chiarire che solo l’altro, alla fine, riconoscerà chi siamo, confrontando le parti impersonate nel tempo? IL LIBRO di Claudio Paolucci Persona. Soggettività nel linguaggio e semiotica dell’enunciazione (Bompiani, collana Campo aperto, pp. 400, euro 25) tratta il problema politico degli uno,e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

matteograndi : L’intergruppo è la pietra tombale sull’identità di PD e M5S, fusi in un’ossessione contiana che è anche uno schiaff… - CiprianiEnryco : #quartarepubblica il fallimento della sinistra risale alla notte dei tempi.. da quando hanno perso ogni identità e… - LazioPolitico : @Mariettatidei?: 'Governo #Draghi? Una buona notizia per l’Italia, per cui @matteorenzi? ed @ItaliaViva si sono spe… - GiorgioAntonel1 : RT @AlessandroPipi4: @LucianoDavite @Ecatetriformis @cristianovilla9 @michymus2 @beppe_grillo @kiara86769608 @CarloCalenda Calenda è come R… - Ecatetriformis : RT @AlessandroPipi4: @LucianoDavite @Ecatetriformis @cristianovilla9 @michymus2 @beppe_grillo @kiara86769608 @CarloCalenda Calenda è come R… -

Ultime Notizie dalla rete : L’identità politica Uso politico del Covid, caso Navalny e democrazie illiberali: la minaccia per l'Europa viene da Est| Milena Gabanelli Corriere della Sera