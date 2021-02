Lavezzi sfratta la sua ex | l’attuale fidanzata del Pocho si prende la scena con un nudo

Ultime Notizie dalla rete : Lavezzi sfratta

Ezequiel Lavezzi vuole che la sua ex Yanina Screpante paghi tutte le spese dell’appartamento che la donna ha in fitto o altrimenti chiederà lo sfratto. Come finirà questa storia tra i due ex fidanzati ...La relazione tra Lavezzi e la Screpante è finita nel peggiore dei modi, il Pocho ha sfrattato anche la modella dalla sua casa.