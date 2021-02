L’ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio è stato ucciso in un agguato (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio e un militare dell’Arma dei Carabinieri sono stati uccisi in un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite. Secondo l’agenzia Reuters l’attacco è avvenuto intorno alle 10.15 vicino alla città di Kanyamahoro, nell’Est del Paese. Almeno un’altra persona ha perso la vita nell’aggressione: si tratterebbe dell’autista del convoglio sul quale viaggiava Attanasio. L’ambasciatore Attanasio era stato trasferito d’urgenza in ospedale, a Goma. «È con profondo dolore che la Farnesina conferma il decesso, oggi a Goma, delL’ambasciatore d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio e di un ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 22 febbraio 2021)nella Repubblica Democratica dele un militare dell’Arma dei Carabinieri sono stati uccisi in un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite. Secondo l’agenzia Reuters l’attacco è avvenuto intorno alle 10.15 vicino alla città di Kanyamahoro, nell’Est del Paese. Almeno un’altra persona ha perso la vita nell’aggressione: si tratterebbe dell’autista del convoglio sul quale viaggiavaeratrasferito d’urgenza in ospedale, a Goma. «È con profondo dolore che la Farnesina conferma il decesso, oggi a Goma, deld’Italia nella Repubblica Democratica dele di un ...

