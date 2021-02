“La Canzone Nostra” di Mace con Blanco e Salmo è disco di platino (Di lunedì 22 febbraio 2021) “LA Canzone Nostra”, il nuovo singolo di Mace nato dalla collaborazione con Blanco e Salmouscito venerdì 8 gennaio per Island Records/ Universal Music Italia, al primo posto della classifica Fimi/Gfk dei singoli più venduti in Italia per la quinta settimana consecutiva, viene certificato disco DI platino con oltre 19 milioni di stream.Il VIDEO ha esordito al numero uno delle tendenze di YouTube ed è attualmente il video più visto su Vevo Italia, registrando oltre 7 milioni di views. Il brano domina le chart di Spotify, mantenendo il primo posto della classifica Top 50 – Italia e Viral 50 – Italia. “LA Canzone Nostra” è inoltre stabile nella Top 5 della classifica Earone dei brani più programmati dalle radio. “LA ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) “LA”, il nuovo singolo dinato dalla collaborazione conuscito venerdì 8 gennaio per Island Records/ Universal Music Italia, al primo posto della classifica Fimi/Gfk dei singoli più venduti in Italia per la quinta settimana consecutiva, viene certificatoDIcon oltre 19 milioni di stream.Il VIDEO ha esordito al numero uno delle tendenze di YouTube ed è attualmente il video più visto su Vevo Italia, registrando oltre 7 milioni di views. Il brano domina le chart di Spotify, mantenendo il primo posto della classifica Top 50 – Italia e Viral 50 – Italia. “LA” è inoltre stabile nella Top 5 della classifica Earone dei brani più programmati dalle radio. “LA ...

