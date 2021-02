Isola 15 | un amatissimo ex tronista pronto a sbarcare in Honduras

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Manca sempre meno alla prossima edizione de L’dei Famosi condotta per il primo anno da Ilary Blasi. Sono tanti i rumor che si sono susseguiti negli ultimi giorni, sia riguardo ai naufraghi, sia per ciò che concerne il cast tecnico, ovvero opinionisti e inviato, e oggi ad anticipare un altro concorrente è stato Tv Blog: TvBlog oggi è in grado di anticipare il nome di un altro concorrentea prendere parte al programma che quest’anno sarà condotto da Ilary Blasi. Stando a quanto ci risulta, infatti, tra i concorrenti dovrebbe esserci Andrea Cerioli. E voi cosa ne pensate? L'articolo proviene da Isa e Chia.

