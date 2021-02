Il lockdown permanente è l’incubo distopico dell’Irlanda (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il primo ministro irlandese Micheál Martin ha annunciato, nel corso di un’intervista esclusiva al quotidiano Irish Mirror, che le severe misure restrittive attualmente in vigore verrano prorogate sino alla fine di aprile. L’esecutivo di grande coalizione tra Fianna Fail, Finne Gael e Verdi ha proclamato il lockdown il 24 dicembre, nel tentativo di arginare una poderosa InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il primo ministro irlandese Micheál Martin ha annunciato, nel corso di un’intervista esclusiva al quotidiano Irish Mirror, che le severe misure restrittive attualmente in vigore verrano prorogate sino alla fine di aprile. L’esecutivo di grande coalizione tra Fianna Fail, Finne Gael e Verdi ha proclamato ilil 24 dicembre, nel tentativo di arginare una poderosa InsideOver.

folucar : RT @antonioripa: Sono gli stessi che in 12 mesi vendevano dal 'è come l'influenza' a 'non ci sarà la seconda ondata', da 'abbiamo imparato… - sandrowilcke : @antonioripa Perdonalo, non sa di cosa parla. Lui pensa che #NoCovid sia equivalente a #lockdown permanente Ho prov… - pesorati : @sbonaccini @GiorgiaMeloni quelli delle province covid-virtuose si aspettavano un trattamento diverso rispetto alla… - lawlewlown : RT @antonioripa: Sono gli stessi che in 12 mesi vendevano dal 'è come l'influenza' a 'non ci sarà la seconda ondata', da 'abbiamo imparato… - demian_online : RT @antonioripa: Sono gli stessi che in 12 mesi vendevano dal 'è come l'influenza' a 'non ci sarà la seconda ondata', da 'abbiamo imparato… -