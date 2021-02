Huawei ha presentato Mate X2. Gli ha cambiato piega e gli ha dato uno "schermo in più" (Di lunedì 22 febbraio 2021) I pieghevoli sono sempre piaciuti a Huawei. Con il Mate X2 la piega dello schermo da 8” è però interna e all’esterno spicca un display “normale” da 6,45”. Il concetto è quello del Fold 2 di Samsung.... Leggi su dday (Di lunedì 22 febbraio 2021) I pieghevoli sono sempre piaciuti a. Con ilX2 ladelloda 8” è però interna e all’esterno spicca un display “normale” da 6,45”. Il concetto è quello del Fold 2 di Samsung....

