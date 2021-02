Guilty Gear Strive | arriva I-No il quindicesimo e ultimo personaggio

Leggi su insidethegame.home.blog

(Di lunedì 22 febbraio 2021) I-No, la musicista che viaggia nel tempo è il nuovoche si aggiunge al roster di-. Dopo essersi separata da That Man e Raven, I-No continua il suo viaggio in compagnia di Marlene, la sua chitarra elettrica, con la quale produce onde sonore in grado di danneggiare gli avversari oppure può essere