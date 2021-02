Grande Fratello Vip, i look delle protagoniste di stasera (Di martedì 23 febbraio 2021) Il Grande Fratello è ormai agli sgoccioli e ad ogni puntata, le protagoniste sfoggiano sempre dei look bellissimi. Scopriamo quelli di stasera Mancano pochissimo ormai per scoprire chi sarà il vincitore o la vincitrice della quinta edizione del Grande Fratelli Vip. Ad ogni puntata le protagoniste sfoggiano dei look elegantissimi. Scopriamo quelli di stasera. Stefania Orlando indossa un abito lungo caratterizzato dalla parte superiore nera con maniche lunghe, mentre la gonna si presentava con tre colori, fucsia, giallo e nero, con due spacchi sul davanti. Stefania Orlando ha completato l’outfit con una cinta alta dal tocco rock. Rosalinda indossa un elegantissimo abito da sera con una scollatura interessante e un profondo spacco. ... Leggi su 361magazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Ilè ormai agli sgoccioli e ad ogni puntata, lesfoggiano sempre deibellissimi. Scopriamo quelli diMancano pochissimo ormai per scoprire chi sarà il vincitore o la vincitrice della quinta edizione delFratelli Vip. Ad ogni puntata lesfoggiano deielegantissimi. Scopriamo quelli di. Stefania Orlando indossa un abito lungo caratterizzato dalla parte superiore nera con maniche lunghe, mentre la gonna si presentava con tre colori, fucsia, giallo e nero, con due spacchi sul davanti. Stefania Orlando ha completato l’outfit con una cinta alta dal tocco rock. Rosalinda indossa un elegantissimo abito da sera con una scollatura interessante e un profondo spacco. ...

