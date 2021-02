Gf vip | Antonella Elia mette in dubbio il programma? Qualcosa non le torna

Leggi su youmovies

(Di martedì 23 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf vip,intutto? L’opinionista del reality non ci può credere: “Ma questo non è il televoto, non è possibile”. Gf vip,ini meccanismi del reality? La donna è totalmente incredula e avanza qualche: “Ma questo non è possibile...”. La puntata di stasera sta riservando