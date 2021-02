Filippo di Edimburgo in ospedale, il figlio Carlo fotografato in lacrime (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sesto giorno di degenza in ospedale per Filippo di Edimburgo . Le condizioni del principe consorte, ricoverato dallo scorso 16 febbraio al K ing Edward VII Hospital di Londra . continuano a tenere con ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sesto giorno di degenza inperdi. Le condizioni del principe consorte, ricoverato dallo scorso 16 febbraio al K ing Edward VII Hospital di Londra . continuano a tenere con ...

ManuelHolmes_ : Stamattina ho più occhiaie del principe Filippo di Edimburgo. - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #PrincipeFilippo in ospedale, ansia per la salute del marito di Elisabetta II: Carlo gli ha fatto visita sabato https://… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #PrincipeFilippo in ospedale, ansia per la salute del marito di Elisabetta II: Carlo gli ha fatto visita sabato https://… - RassegnaZampa : #PrincipeFilippo in ospedale, ansia per la salute del marito di Elisabetta II: Carlo gli ha fatto visita sabato - Delorenzoanna1 : Filippo di Edimburgo sta morendo? Il principe Carlo lascia l'ospedale in lacrime, Inghilterra sconvolta -