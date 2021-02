Eriksson svela | «Accettai l’incarico alla Sampdoria per Mancini e Vialli»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Sven Goran, ex allenatore della, ha rivelato il motivo dietro la sua scelta di sedersi sulla panchina blucerchiata Sven Goran, ai microfoni di The Coaches’ Voice, racconta tutti i momenti salienti della sua carriera da allenatore, rivelando il vero motivo che lo spinse ad accettare la panchina dellanel 1992. «Lasciai il Benfica dopo due anni perché arrivò l’opportunità di trasferirmi. La ragione principale che mi spinse ad accettare fu perché Gianlucae Robertomi volevano fortemente come allenatore a Genova. Non credo che anche il Presidente mi volesse realmente, ma firmai comunque. Poco dopo mi chiamò Mantovani, dicendomi che non poteva reggere a lungo il confronto con squadre come ...