MoliPietro : Ercolano (Napoli) – Tragico incidente sull’Autostrada Salerno Napoli: morti e feriti - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Incidente in autostrada a Ercolano: due morti e un ferito - StabiaChannel : #Cronaca #Ercolano - Incidente su autostrada Napoli-Salerno, due morti e un ferito LEGGI LA NEWS:… - SkyTG24 : Incidente in autostrada a Ercolano: due morti e un ferito - SalvatoreParadi : RT @lukealb: 'Sono 1840 papiri catalogati e conservati [a Napoli]: 280 risultano troppo contorti dal calore per srotolarli. Già si immagina… -

Ultime Notizie dalla rete : Ercolano Napoli

Salerno, direzione, ai caselli di Torre del Greco - Portici/. La moto del centauro napoletano si è schiantata contro un'auto e per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Sul ...Un grave incidente stradale con due persone morte ed una ferita si è verificato sull' autostrada- Salerno a pochi metri dallo svincolo autostradale diScavi . A quanto si apprende, un giovane motociclista che procedeva in direzione, per cause in corso di accertamento, ...Tragico incidente stradale ieri sulla Napoli-Salerno. Si tratta in realtà di un doppio scontro automobilistico che ha provocato due vittime.a pochi metri dalla svincolo di Ercolano Scavi: due vittime. A perdere la vita un 31enne di Torre Annunziata, Vincenzo Novi, centauro che procedeva in direzione Napoli. Stando a quanto è stato ...