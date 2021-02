Enrico Brignano, il grande annuncio fa esplodere di gioia il web (Di lunedì 22 febbraio 2021) Enrico Brignano regala una splendida notizia che in poco tempo fa il giro del web e riempie di gioia anche i suoi follower. Ecco che cosa è successo. foto InstagramL’attore e comico romano torna sui social con una nuova e importante notizia che in pochi minuti ha fatto il giro del web regalando anche a tutti i suoi follower una gioia davvero immensa. A parlare della stessa cosa è stata anche la sua compagna Flora Canto, anche lei sui social ha dato la grande notizia da pochi minuti, lasciando davvero tutti a bocca aperta, ma ricevendo solo dei massaggi molto dolci da parte dei suoi fan. Ebbene si, la coppia aspetta il secondo figlio con immensa gioia, una notizia che arriva in un momento drammatico per tutto il mondo, come loro stessi hanno detto ma che riempie il ... Leggi su chenews (Di lunedì 22 febbraio 2021)regala una splendida notizia che in poco tempo fa il giro del web e riempie dianche i suoi follower. Ecco che cosa è successo. foto InstagramL’attore e comico romano torna sui social con una nuova e importante notizia che in pochi minuti ha fatto il giro del web regalando anche a tutti i suoi follower unadavvero immensa. A parlare della stessa cosa è stata anche la sua compagna Flora Canto, anche lei sui social ha dato lanotizia da pochi minuti, lasciando davvero tutti a bocca aperta, ma ricevendo solo dei massaggi molto dolci da parte dei suoi fan. Ebbene si, la coppia aspetta il secondo figlio con immensa, una notizia che arriva in un momento drammatico per tutto il mondo, come loro stessi hanno detto ma che riempie il ...

zazoomblog : Enrico Brignano e Flora Canto spiazzano i followers: “E’ la seconda volta” – FOTO - #Enrico #Brignano #Flora #Canto… - Notiziedi_it : Flora Canto ed Enrico Brignano aspettano il secondo figlio: l’annuncio - IoLeDonne : RT @RadioRadioWeb: Enrico Brignano si racconta in diretta ?? Sentite cosa ha detto a @soniadag e a tutto il team di @IoLeDonne ?? https://t… - infoitcultura : Italia’s Got Talent 2021 Claudio Sciara e il film con Enrico Brignano - zazoomblog : Italia’s Got Talent 2021 Claudio Sciara e il film con Enrico Brignano - #Italia’s #Talent #Claudio #Sciara -