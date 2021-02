Draghi peggio di Conte: “Zona rossa, vietate le visite a parenti e amici” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb – vietate le visite a parenti e amici una volta al giorno nelle zone rosse: lo stabilisce il primo decreto coronavirus del governo Draghi. Dunque si riducono ulteriormente le restrizioni sugli spostamenti volute dal governo Conte bis. Come già annunciato, il Consiglio dei ministri di questa mattina proroga fino al 27 marzo il divieto di spostamento tra regioni. E poi, a sorpresa, “regala” ai cittadini un nuovo giro di vite. Divieto di spostamento tra regioni prorogato al 27 marzo Con la proroga del decreto legge sugli spostamenti, che scade il 25 febbraio, sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome fino al 27 marzo. Ma restano le deroghe. Ci si può spostare oltre i confini ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb –leuna volta al giorno nelle zone rosse: lo stabilisce il primo decreto coronavirus del governo. Dunque si riducono ulteriormente le restrizioni sugli spostamenti volute dal governobis. Come già annunciato, il Consiglio dei ministri di questa mattina proroga fino al 27 marzo il divieto di spostamento tra regioni. E poi, a sorpresa, “regala” ai cittadini un nuovo giro di vite. Divieto di spostamento tra regioni prorogato al 27 marzo Con la proroga del decreto legge sugli spostamenti, che scade il 25 febbraio, sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome fino al 27 marzo. Ma restano le deroghe. Ci si può spostare oltre i confini ...

ricpuglisi : Per colpa di @robersperanza e @WRicciardi l'esordio del governo Draghi è MOLTO PEGGIO di quanto mi aspettassi. #Sci #Banderuole - stanzaselvaggia : “Forza Italia è la nutrice!”. “Io sono per la dieta mediterranea!”. “Lei è un incappucciato della finanza!”. “Lei è… - FrancescoLollo1 : Nonostante nel governo Draghi ci siano ministri come Di Maio, Speranza e Lamorgese,che sono il peggio di quanto si… - CCoccarelli : Draghi peggio di Conte: “Zona rossa, vietate le visite a parenti e amici” Vi fidate ancora di Draghi?… - PaolaAnna8 : RT @ItalianoeRomano: Chi pensava che con Draghi le cose sarebbero cambiate, ha fatto un grande errore perché le cose andranno sempre peggio… -