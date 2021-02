Covid, il piano di Johnson per uscire dal lockdown: 4 tappe fino a giugno (Di lunedì 22 febbraio 2021) . Nel Regno Unito già 16 milioni di persone hanno ricevuto almeno una dose del vaccino Procede spedito in Gran Bretagna il processo di vaccinazione per la popolazione più anziana e per gli operatori sanitari. Alla metà di febbraio sono già oltre L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) . Nel Regno Unito già 16 milioni di persone hanno ricevuto almeno una dose del vaccino Procede spedito in Gran Bretagna il processo di vaccinazione per la popolazione più anziana e per gli operatori sanitari. Alla metà di febbraio sono già oltre L'articolo proviene da Inews.it.

fattoquotidiano : COVID, IL PIANO DI LONDRA L'uscita dalle misure più severe sarà molto cauta, e in ogni caso vincolata all'andament… - repubblica : Dai concerti alla fine del distanziamento: ecco il piano di Johnson per tornare alla normalità post Covid: Pub e ri… - Agenzia_Ansa : Covid, Johnson: Piano in 4 tappe per l'uscita dal lockdown. Il premier britannico avverte che 'la minaccia resta s… - Antigon25386936 : È un pericolo da non sottovalutare che, perdurando l'emergenza Covid, la piena attuazione dei diritti civili passi… - infoitinterno : Covid Gb, il piano di Johnson per il ritorno alla normalità -