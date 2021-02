Covid, Giani: «Raddoppio dei casi in Toscana preoccupa. Non escludo zone rosse» (Di martedì 23 febbraio 2021) Il presidente della Regione: «Sicuramente sono preoccupato perché noi abbiamo vissuto le cinque settimane in zona gialla nel mese di gennaio con indici di contagi medi di 500 al giorno. Ormai è invece da cinque giorni che siamo alle soglie dei mille, quindi dal mese di gennaio al mese di febbraio si è sostanzialmente raddoppiato il livello di contagi» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 23 febbraio 2021) Il presidente della Regione: «Sicuramente sonoto perché noi abbiamo vissuto le cinque settimane in zona gialla nel mese di gennaio con indici di contagi medi di 500 al giorno. Ormai è invece da cinque giorni che siamo alle soglie dei mille, quindi dal mese di gennaio al mese di febbraio si è sostanzialmente raddoppiato il livello di contagi» L'articolo proviene da Firenze Post.

