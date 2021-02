Chi era Muhammad Anwar al-Sadat (Di lunedì 22 febbraio 2021) Muhammad Anwar al-Sadat fu presidente dell'Egitto dalla morte di Nasser, nel 1970, al 1981, anno in cui venne ucciso. Fu premio Nobel per la Pace, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 22 febbraio 2021)al-fu presidente dell'Egitto dalla morte di Nasser, nel 1970, al 1981, anno in cui venne ucciso. Fu premio Nobel per la Pace, InsideOver.

borghi_claudio : @RiccardoDeias Com'era quella che con la sterlina ci compravano la cicoria dello Zimbabwe? Siamo sempre lì, c'è chi… - SkyTG24 : Luca Attanasio, chi era l'ambasciatore italiano ucciso in Congo - ilriformista : L'attacco al convoglio della Missione delle Nazioni Unite Monusco. Luca Attanasio era tra gli ambasciatori italiani… - Nmarru : RT @laura_ceruti: Ecco fate il confronto così capirete chi governava in quel momento e chi era il segretario del PD, niente di queste cose… - SilvanaHansb : RT @giusmo1: Luca Attanasio, da Saronno ai consolati nel mondo: chi era l'ambasciatore italiano ucciso in Congo -