Calcio | Inter in fuga verso lo scudetto Azzurre a un passo dagli Europei

(Di lunedì 22 febbraio 2021) La furia di Lukaku, la classe di Lautaro, i tuffi di Handanovic: ecco gli ingredienti che hanno mandato al tappeto il Milan nel derby di San Siro. Il cielo sopra Milano si tinge di nerazzurro. E se il Milan sta per dire addio ai sogni, l’parte involando a +4 sui rossoneri. Il tabellino dice 3-0 con doppietta dell’argentino e solita zampata del belga, ma l’impressione è stata soprattutto di una prova di forza di quella che ora diventa ancora di più la squadra favorita per lo. Una squadra in grande forma Un’versione tritatutto, che sa quando soffrire – ed è servito il miglior Handanovic per evitare il peggio -, ma soprattutto sa quando e come far male agli avversari. Anche perché lì davanti quando la coppia Lukaku-Lautaro funziona così in pochi possono limitare i ...

Inter : ??? | MILANO #MilanInter ?? Calcio d'inizio ore 15:00 ???? #InterFans, diteci le vostre sensazioni a 1?5?0? minuti… - SkySport : ULTIM'ORA FIGC Il presidente della Lazio Lotito e l'ad Inter Marotta Eletti consiglieri federali 'Puntare su calci… - SkySport : MILAN-INTER 0-3 Risultato finale ? ? #Lautaro (5') ? #Lautaro (57') ? #Lukaku (66') ?? - sportli26181512 : Conte primo alla 23^ giornata: come è finita nelle stagioni precedenti: Nelle ultime 7 stagioni alla guida di un cl… - sportli26181512 : Inter grande con le grandi: un altro mattone nella casa di Conte: Inter grande con le grandi: un altro mattone nell… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Inter

Mertens si è infortunato alla caviglia il 16 dicembre contro l'. Dopo un primo ciclo di terapie era tornato in campo ma dopo quattro spezzoni di partite il dolore si è riacutizzato e il belga ...Io spero non sia finito il campionato, ma quella dell'mi sembra una fuga. Questo campionato secondo me dipende dalla Juve , vediamo stasera e poi il recupero col Napoli. Il problema è... voi vi ...Milano, 22 febbraio 2021 - Ci sono due Inter che viaggiano in direzioni diverse. Il percorso irto di ostacoli per riportare i conti in ordine fa da contraltare a una squadra che sul campo viaggia a ve ...Uno degli obiettivi dell' Inter in vista della prossima sessione di Calciomercato sarà quello di rinforzare gli esterni. I nerazzurri, infatti, non hanno fatto nulla a gennaio, rimandando ogni discors ...