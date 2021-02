Bassetti: "Non è il momento di terrorizzare le persone" (Di lunedì 22 febbraio 2021) Matteo Bassetti replica a Massimo Galli spiegando che la variante inglese non è più letale e che il vaccino protegge anche dalla mutazione. Bassetti contro Galli: “Variante inglese non più letale, basta terrorizzare” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 22 febbraio 2021) Matteoreplica a Massimo Galli spiegando che la variante inglese non è più letale e che il vaccino protegge anche dalla mutazione.contro Galli: “Variante inglese non più letale, basta” su Notizie.it.

