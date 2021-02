Attentato in Congo: la morte di Luca Attanasio, Vittorio Iacovacci e dell'autista (Di lunedì 22 febbraio 2021) Oggi in Congo sono stati uccisi in un Attentato Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista durante un tentativo di sequestro del diplomatico italiano. Oggi in Congo sono stati uccisi l'Ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista Mustapha Milambo. I tre sono stati uccisi durante un tentativo di rapimento del diplomatico italiano e del personale ONU che viaggiava con lui. Il cordoglio del Presidente Sergio Mattarella. Chi era Luca Attanasio Luca Attanasio è morto oggi 22 febbraio ed era l'ambasciatore italiano in Congo. L'omicidio ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 22 febbraio 2021) Oggi insono stati uccisi in un, il carabinieree l'durante un tentativo di sequestro del diplomatico italiano. Oggi insono stati uccisi l'Ambasciatore italiano, il carabinieree l'Mustapha Milambo. I tre sono stati uccisi durante un tentativo di rapimento del diplomatico italiano e del personale ONU che viaggiava con lui. Il cordoglio del Presidente Sergio Mattarella. Chi eraè morto oggi 22 febbraio ed era l'ambasciatore italiano in. L'omicidio ...

