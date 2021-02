Attacco a convoglio Onu in Congo Ucciso l'ambasciatore italiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nell'Attacco a Goma contro un convoglio della missione delle Nazioni Unite Monusco, sono morti l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere che era nel convoglio con il diplomatico Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nell'a Goma contro undella missione delle Nazioni Unite Monusco, sono morti l'Luca Attanasio e un carabiniere che era nelcon il diplomatico Segui su affaritaliani.it

