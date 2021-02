39enne colpisce con l' accetta l' ex compagna tentando successivamente di togliersi la vita

Ultime Notizie dalla rete : 39enne colpisce

MeteoWeek

Sono parole impregnate di dolore ma anche di tanto coraggio quelle scritte dalFrancesco Narducci nel suo libro autobiografico "Il paziente 0", già in vendita grazie ad ...malattia che, ...... cross teso di Palma da sinistra che trova in anticipo Corbari, il qualee beffa Tornaghi ...nei guai Podcast Radio Sound Ultima Ora PiacenzaLo scorso novembre la donna si era presentata al pronto soccorso con una frattura composta dell'orbita sinistra, ma non aveva voluto dire ai medici come se la fosse procurata. Sul posto erano però arr ...Femminicidio a Cortesano l’omicidio è avvenuto nella campagna in cui l’uomo stava lavorando. Il killer era agli arresti domiciliari a casa dei genitori. Si chiama Debora Saltori, 42 anni, la vittima d ...