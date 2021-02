Vaccini, Moratti: servono più dosi per completare campagna entro giugno (Di domenica 21 febbraio 2021) commenta Ansa 'Il nostro obiettivo è vaccinare tutti i lombardi entro giugno. Se ci diminuiscono le forniture, sarà difficile mantenere questo impegno'. Lo ha detto l'assessore al Welfare, Letizia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 21 febbraio 2021) commenta Ansa 'Il nostro obiettivo è vaccinare tutti i lombardi. Se ci diminuiscono le forniture, sarà difficile mantenere questo impegno'. Lo ha detto l'assessore al Welfare, Letizia ...

Maxdero : Ma non dovevano vaccinare 10 milioni di lombardi entro giugno? Il modello Bertolaso - Moratti - Fontana fa crash al… - dellorco85 : Modello Lombardia: 'no fretta'. Parole scelte con cura ?????? #Moratti #Vaccini - SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: 'Vaccini? Per over 80 non c'è da aver fretta'. DIRETTA - unoenessunoe : #Moratti ai tg: senza #vaccini sarà dura vaccinare tutti entro giugno. Inizia a mettere le mani avanti - PappaletteraF : Vaccini: Moratti,senza dosi difficile fine campagna a giugno -