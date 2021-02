Tragedia a Treviso | donna si getta dal ponte con in braccio il figlio

Leggi su improntaunika

(Di domenica 21 febbraio 2021) Alessandro Nunziatineldi Vidor, in provincia di. Unasi èta dal viadotto con inil. Per lei, 31 anni, non c’è stato niente da fare, mentre il piccolo, 1 anno e mezzo, è stato recuperato dai soccorritori in condizioni critiche e si trova ora all’ospedale di. Ne dà notizia l’Ansa. La madre era uscita di casa intorno alle 20 di sabato, facendo perdere le sue tracce. I Carabinieri hanno trovato la sua auto vuota nei pressi deldi Vidor, che attraversa il Piave ed è alto circa 15 metri. Calandosi sul greto del fiume, i Vigili del Fuoco hanno scoperto il cadavere della 31enne e il bimbo, sopravvissuto alla caduta ma molto grave. Ha subito diversi politraumi ed è stato ...