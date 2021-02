Steam Game Festival torna a giugno con tante demo | interviste e livestream

(Di domenica 21 febbraio 2021) Lo, evento Valve dedicato interamente ai videogiochi indipendenti di tutte le taglie, tornerà nel corso della prossima estate. Per la precisione, l'evento si terrà dal 16 al 22e, come di consueto, sarà pieno digiocabili, chat econ gli sviluppatori e trasmissionidove si avrà modo di vedere le diverse creazioni in azione. L'ultimoha avuto luogo all'inizio di febbraio e poteva vantare oltre 500, scaricabili liberamente da tutti gli utenti e giocabili per tutta la durata dell'evento. Leggi altro...

Il prossimo Steam Game Festival, evento carico di dirette livestream, interviste agli sviluppatori e demo giocabili, avrà luogo nel mese di giugno.