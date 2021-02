Spostamenti tra regioni: proroga di 30 giorni per stop (Di domenica 21 febbraio 2021) proroga di 30 giorni dello stop allo spostamento tra regioni. E’ questa l’intenzione del governo in vista del cdm di domani. Lo ha detto la ministra Maria Stella Gelmini nell’incontro con regioni, Anci e Upi a quanto riferiscono fonti presenti alla riunione. L’attuale divieto scade il 25 febbraio. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di domenica 21 febbraio 2021)di 30delloallo spostamento tra. E’ questa l’intenzione del governo in vista del cdm di domani. Lo ha detto la ministra Maria Stella Gelmini nell’incontro con, Anci e Upi a quanto riferiscono fonti presenti alla riunione. L’attuale divieto scade il 25 febbraio. Powered by WPeMatico

Corriere : Il governo ha deciso: il divieto di spostamenti tra regioni sarà prorogato di 30 giorni - HuffPostItalia : Draghi proroga lo stop agli spostamenti tra Regioni. Ipotesi fino al 31 marzo - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Sale l’ipotesi di portare al 25 marzo lo stop per gli spostamenti tra regioni (anche gialle) - gfboscaino : RT @Corriere: ?? In arrivo un nuovo decreto legge e un nuovo Dpcm: resta il divieto di spostarsi tra regioni - 32Magico : Nuovo decreto covid, stop spostamenti tra regioni per un mese - AdnkronosNotizie principali - Google News -