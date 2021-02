Sonego-Gaston in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Montpellier 2021 (Di domenica 21 febbraio 2021) Lorenzo Sonego affronta Hugo Gaston al primo turno dell’Atp 250 di Montpellier. L’azzurro ritorna in Europa dopo la non troppo esaltante trasferta australiana, che ha lasciato dopo il ko rocambolesco contro Feliciano Lopez a Melbourne. All’esordio in Francia se la vede con il giovane padrone di casa. La sfida andrà in scena lunedì 22 febbraio, come secondo match dalle ore 14:30 (dopo Gombos-Humbert). L’emittente SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti televisivi dell’evento e potrà offrire la fruizione streaming tramite il sito ufficiale www.supertennis.tv. In alternativa, Sportface.it garantirà approfondimenti sulla sfida tra l’azzurro e il francese. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021) Lorenzoaffronta Hugoal primo turno dell’Atp 250 di. L’azzurro ritorna in Europa dopo la non troppo esaltante trasferta australiana, che ha lasciato dopo il ko rocambolesco contro Feliciano Lopez a Melbourne. All’esordio in Francia se la vede con il giovane padrone di casa. La sfida andrà in scena lunedì 22 febbraio, come secondo match dalle ore 14:30 (dopo Gombos-Humbert). L’emittente SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti televisivi dell’evento e potrà offrire la fruizionetramite il sito ufficiale www.supertennis.tv. In alternativa, Sportface.it garantirà approfondimenti sulla sfida tra l’azzurro e il francese. SportFace.

Jonny_100 : RT @OA_Sport: ATP Montpellier 2021: torna in scena Jannik Sinner, che fa il suo esordio contro Aljaz Bedene. Possibile un incrocio con Andy… - FiorinoLuca : Domani in telecronaca su @SuperTennisTv per l’ATP 250 di Montpellier: Dalle 14:30 Humbert ???? vs Gombos ???? Sonego… - Giornottennis : A Montpellier, Sinner vs. Bedene al primo turno. Eventuale secondo con Gerasimov o Murray. Per Sonego c’è Gaston.… - zazoomblog : ATP Montpellier 2021: sorteggiato il tabellone. Jannik Sinner con Bedene Murray all’orizzonte. Per Sonego c’è Gasto… - Deiana_Luca9 : RT @lorenzofares: Al torneo #ATP 250 di Montpellier ???? questi i sorteggi dei 2 italiani teste di serie Sonego ???? (7) vs Gaston ???? Sinner… -