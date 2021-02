Silvia Bertocchi alla Galleria Cael con “I segreti degli altri” (Di domenica 21 febbraio 2021) Performance Art a Milano: I segreti degli altri raccontati dalla giovane autrice, attrice e pittrice di origini sarde Silvia Bertocchi alla Galleria Cael Nel corso del weekend la Galleria Cael di Milano, ha ospitato ”I segreti degli altri” un lavoro di Silvia Bertocchi, giovane autrice, attrice e pittrice di origini sarde molto attiva nel panorama della performance art.… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 21 febbraio 2021) Performance Art a Milano: Iraccontati dgiovane autrice, attrice e pittrice di origini sardeNel corso del weekend ladi Milano, ha ospitato ”I” un lavoro di, giovane autrice, attrice e pittrice di origini sarde molto attiva nel panorama della performance art.… L'articolo Corriere Nazionale.

wordsandmore1 : ? Dal 19 febbraio 2021 al 5 marzo 2021 Change the Way, un’esposizione d’arte targata Divulgarti Group curata da Lor… - wordsandmore1 : ? Dal 19 febbraio 2021 al 5 marzo 2021 Change the Way, un’esposizione d’arte targata Divulgarti Group curata da Lor… - wordsandmore1 : ? Dal 19 febbraio 2021 al 5 marzo 2021 Change the Way, un’esposizione d’arte targata Divulgarti Group curata da Lor… - SMALLZINE : I segreti Degli Altri | Silvia Bertocchi a cura di Loredana Trestin e Maria Cristina Bianchi venerdì 19 Febbraio… - wordsandmore1 : ? Dal 19 febbraio 2021 al 5 marzo 2021 Change the Way, un’esposizione d’arte targata Divulgarti Group curata da Lor… -

Ultime Notizie dalla rete : Silvia Bertocchi Clusone assegnati i titoli regionali under 16 e 14 ...la valtellinese Stella Giacomelli che nella finalissima si è imposta sulla "padrona di casa" Silvia ...Le Prese e medaglia di bronzo per la bergamasca dello sci club 13 Clusone Grazia Bertocchi. Chiara ...

Sci nordico: a Clusone assegnati i titoli regionali per le categorie under 16 ed under 14 ...la valtellinese Stella Giacomelli che nella finalissima si è imposta sulla 'padrona di casa' Silvia ...Le Prese e medaglia di bronzo per la bergamasca dello sci club 13 Clusone Grazia Bertocchi. Chiara ...

Change the way MilanoToday.it Silvia Bertocchi alla Galleria Cael con “I segreti degli altri” Performance Art a Milano: I Segreti Degli Altri raccontati dalla giovane autrice, attrice e pittrice di origini sarde Silvia Bertocchi alla Galleria Cael Nel corso del weekend la Galleria Cael di Mila ...

Silvia Bertocchi. I segreti Degli Altri E-Mail info: info@caelpipin.com Venerdì 19 Febbraio 2021 prende il via “Change the way” una esposizione d’arte targata Divulgarti Group, curata da Loredana Trestin e Maria Cristina Bianchi. Highlight ...

...la valtellinese Stella Giacomelli che nella finalissima si è imposta sulla "padrona di casa"...Le Prese e medaglia di bronzo per la bergamasca dello sci club 13 Clusone Grazia. Chiara ......la valtellinese Stella Giacomelli che nella finalissima si è imposta sulla 'padrona di casa'...Le Prese e medaglia di bronzo per la bergamasca dello sci club 13 Clusone Grazia. Chiara ...Performance Art a Milano: I Segreti Degli Altri raccontati dalla giovane autrice, attrice e pittrice di origini sarde Silvia Bertocchi alla Galleria Cael Nel corso del weekend la Galleria Cael di Mila ...E-Mail info: info@caelpipin.com Venerdì 19 Febbraio 2021 prende il via “Change the way” una esposizione d’arte targata Divulgarti Group, curata da Loredana Trestin e Maria Cristina Bianchi. Highlight ...