Principe Filippo, la brutta notizia è appena arrivata (Di domenica 21 febbraio 2021) Perché la visita di Carlo sta destando grande preoccupazione Il Principe Carlo è arrivato in una Tesla blu, con mascherina e guardie del corpo al seguito. Il Duca di Edimburgo, 99 anni, è stato ricoverato al King Edward VII hospital di Londra qualche giorno fa per un malore imprecisato, che non avrebbe nulla a che vedere con il Covid-19, anche perché il duca è stato vaccinato contro il virus insieme alla Regina Elisabetta lo scorso gennaio. La visita è durata 30 minuti, come riporta la Bbc, e l'eccezionalità è collegata alle disposizioni date nel regolamento delle visite dell'ospedale sul sito ufficiale, ovvero: Per proteggere i nostri pazienti dobbiamo limitare i visitatori del nostro ospedale. Consigliamo visite virtuali ove possibile. I visitatori saranno presi in considerazione solo in circostanze eccezionali, in cui sarà autorizzato a visitare.

