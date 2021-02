Palermo-Catanzaro 1-1 | Verna sfrutta la dormita difensiva rosa | la perla di Floriano ristabilisce l’equilibrio Commento primo tempo

(Di domenica 21 febbraio 2021)a caccia del tris dopo i due successi consecutivi contro Bisceglie e Turris. Boscaglia, forte dei riscontri positivi in termini di prestazioni e risultati, conferma l'inversione di tendenza in termini di scelte e gerarchie evidenziata nelle ultime uscite.Il tecniconero attinge appieno dalla dote di qualità e personalità in seno alla sua. Anche al cospetto della compagine calabrese quindi spazio a due tra i giocatori di maggior esperienza e spessore in organico, Mario Alberto Santana e Roberto.Ilsi dispone sul terreno di gioco con il 4-3-3: Pelagotti tra i pali, Accardi e Crivello esterni bassi, Somma ed il rientrante Marconi a formare il tandem di centrali difensivi . De Rose in cabina di regia, Luperini e Santana intermedi a completare il reparto in zona ...

DIRETTA(RISULTATO 0 - 1): LA SBLOCCA VERNA! Partenza guardinga da parte delle due formazioni, nel primo quarto d'ora l'unico lampo è un colpo di testa di Lucca agevolmente controllato da Di ...Ilsta tenendo di più il pallone, ilfatica a trovare le mezzali smarcate tra le linee. 6 p.t. - Ilsi fa vivo dalle parti di Pelagotti ma i rosa riescono a gestire bene e ...Doppia designazione al Sud, nel girone C di serie C, per due direttori di gara della sezione Aia di Como, Alessandro Di Graci e Mattia Caldera. Alessandro Di Graci è stato chiamato per una “classica”, ...LA PARTITA MINUTO PER MINUTO 20': splendido traversone di Santana che trova Lucca di testa, la palla sfiora il palo dopo una deviazione e finisce in angolo 19': Curiale si libera in area grazie a un'i ...